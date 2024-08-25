«Я больше не могу так»: звезда сериала «Чики» голодает из-за проблем с деньгами

Сыгравшая одну из подруг главной героини в сериале «Чики» Алена Михайлова оказалась в сложном материальном положении. 28-летнюю девушку обманули при оформлении ипотеки.

О непростой жизненной ситуации актриса рассказала в своих социальных сетях. Девушку обманули при оформлении ипотеки — Михайлову попросили внести платеж, заверив, что после звезду ждет рассрочка без процентов длительностью в 3−4 года.

Актрисе не могут помочь юристы, поскольку она невнимательно прочитала условия договора. Михайлова призналась, что приехала на тренировку, но у нее даже нет денег на обратную дорогу из-за проблем с финансами.

«Я пять месяцев занимала через день — на еду, на дорогу, на ипотеки, на квартиры… Я больше не могу так. Я сдаюсь!», — рассказала она.

Михайлова добавила, что сейчас у нее нет работы, но через месяц девушка вновь станет востребованной актрисой, которую будут звать на различные мероприятия. Но на данный момент она «на дне» — 27-го звезде сериала «Чики» нужно платить за ипотеку, и у нее закончится еда.

При этом актриса с благодарностью принимает этот опыт, отметив, что теперь она снимает «богемный фасад».

Напомним, Алена Михайлова сыграла Соню Мармеладову в новой экранизации «Преступления и наказания». Кинокритик Голубчиков в разговоре с порталом «Страсти» оценил тизер картины, появившийся в Сети.