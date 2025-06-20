Первая роль с отсылкой к ДТП? В каком спектакле сыграет Михаил Ефремов после УДО

Михаил Ефремов сыграет спившегося и одинокого мужчину в спектакле Никиты Михалкова. Об этом сообщает StarHit.

Никита Михалков устроил Михаила, вышедшего по УДО, в свой театр. По его мнению, Ефремов сохранил актерские навыки в колонии. Как выяснилось, он сыграет в спектакле по фильму Михалкова «Без свидетелей». В центре сюжета мужчина, который бросил жену и сына ради союза с выходной партией. Однако спустя годы он понял, что совершил ошибку. Осознав это, одинокий герой спился и оказался в наркологической лечебнице.

Михалков уточнил, что партнершей Михаила по спектаклю станет его дочь Анна.

«Он обратился ко мне за помощью. Я посчитал, что, наверное, у него достаточно было времени, чтобы переосмыслить свою жизнь, поэтому я старался помочь ему», — пояснил режиссер.

Сам актер не комментировал сотрудничество с Михалковым.

Напомним, Ефремов был осужден за ДТП со смертельным исходом. Актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов закрутил роман с актрисой Дарьей Белоусовой в колонии. Подробности читайте в этой новости.