«Персонаж с сомнительной репутацией»: Кравец жестко ответила Марку Пугачеву после травли Седоковой

В недавнем выпуске шоу «Пусть говорят» обсудили смерть латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, покончившего с собой после развода с Анной Седоковой. На связь вышел блогер Марк Пугачев, назвавший себя другом спортсмена и обрушившийся с негативом на певицу. В защиту экс-солистки «ВИА Гра» встала светская львица Алена Кравец, которая считает, что Пугачев — «персонаж с сомнительной репутацией».

Кравец уже неоднократно вступала в перепалку с блогером. На этот раз она снова высказалась в социальных сетях.

По словам светской львицы, Пугачев «заигрался и перепутал времена». Она считает, что глупо угрожать Седоковой и ее друзьям, как в 90-х.

«С кем он разбираться собрался? Со мной?! Травлей Ани Седоковой он уже занимается весь последний месяц! Кто этому персонажу с сомнительной репутацией дал право на это?! В себя поверил? В свою безнаказанность?», — говорит Кравец.

Алена возмутилась, что Пугачев начал волну хейта, и теперь в соцсети невозможно зайти из-за этого. Модель предложила Марку направить энергию на защиту Родины, а не сбегать за границу «как последнему трусу», эмоционально добавила знаменитость.

Недавно блогер заявил, что разберется с каждым, кто будет защищать Седокову. Как пояснил Пугачев, у каждого пойдут мурашки по коже от его фамилии.

Напомним, Пугачев пытается сорвать выступление Анны Седоковой в Казастане. Для этого он обратился к местным блогерам.