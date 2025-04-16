Светлана Пермякова легла под нож хирурга, чтобы избавиться от второго подбородка

Актриса и юмористка Светлана Пермякова легла под нож пластического хирурга. 53-летняя звезда решилась на процедуру омоложения, она убрала второй подбородок и брыли. Снимками женщина поделилась в соцсетях.

В какой-то момент блондинка решила заняться своей внешностью. Для начала она похудела, а после обратилась к специалистам в области пластики и косметологии. Хирург показал в личном микроблоге, как изменилось лицо Светланы.

На снимках было запечатлено «до» и «после» преображения. Заметно, что у актрисы исчез второй подбородок, носогубные складки и брыли. Специалист также подтянул ей кожу в области век. По словам хирурга, со временем Пермякова станет еще красивее.

«Это еще с отеком. Будет гораздо лучше! Но в целом получилось очень натурально. Очень круто», – написал он.

Ранее мы писали о том, что дочь Иосифа Пригожина снова ложится под нож хирурга. Даная надеется, что после проведенных манипуляций обретет фигуру, о которой мечтала.