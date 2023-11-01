«Перманентное опьянение»: бывшая свекровь МакSим высказалась о певице после ее слов о наркозависимости сына

Мать звукорежиссера Алексея Луговцова опровергла слова выступающей под псевдонимом МакSим Марины Абросимовой о том, что ее сын, от которого артистка родила дочь, страдает от наркотической зависимости.

Ранее исполнительница заявила, что ее бывший возлюбленный не общается с их общей дочерью Александрой. Причиной расставания с мужчиной она назвала его пристрастие к наркотикам и бредовые мысли о масонских заговорах.

«Наркотики он никогда не употреблял. Выпивал, как все молодые, особенно после того, как они расстались, и все. У него тогда был сложный период. Сейчас вообще не пьет, не курит», — рассказала мать звукорежиссера в беседе с Super.ru.

Она также подчеркнула, что о масонах сын если и высказывался, то только в шутку. Говоря о внучке, женщина заверила, что Алексей всегда поддерживал связь с дочерью, но МакSим могла об этом даже не знать из-за «перманентного опьянения».

Мать Луговцова обвинила певицу в обмане и предположила, что, возможно, она стала так себя вести после болезни.

«Ощущение, что она живет в каком-то своем мире, много чего сочиняет. Проблемы с алкоголем у нее давно», - заключила женщина.

Ранее мы писали, что МакSим рассказала о том, как близкие люди пытались завладеть ее имуществом, пока она находилась в коме. Артистка призналась, что за этот период кто-то из близких пытался удочерить ее детей, чтобы получить имущество, а кто-то приносил сомнительные документы на подпись.