МакSим рассказала, как лишилась миллионов из-за близких людей

Певица МакSим рассказала о том, как ее близкие люди пытались завладеть ее имуществом, пока она находилась в коме.

Артистка в интервью Надежды Стрелец призналась, что за этот период ее мир перевернулся. Кто-то из близких пытался удочерить ее детей, чтобы получить имущество, а кто-то приносил сомнительные документы на подпись.

Певица объяснила, что ее подпись даже была подделана. Она узнала об этом только после выздоровления. Дело в том, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения и становилась добрее.

МакSим рассказала, что потеряла миллионы из-за доверия к людям. Однако сейчас этих людей больше нет в ее окружении, сообщает Газета.Ru.

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