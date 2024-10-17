«Периодически приезжает ко мне домой»: у Филиппа Киркорова появился мотиватор

Певец Филипп Киркоров заявил о наличии у него мотиватора. Неназванный человек приезжает к артисту домой. Также исполнитель рассказал, что научился стрелять.

Подробности узнал mk.ru.

Киркоров говорит: чтобы сохранить форму, надо заниматься спортом.

«Мне это нетрудно, потому что ко мне домой прекрасный мотиватор периодически приезжает. Я теперь и стрелять научился», - рассказал Киркоров и сообщил, что ходит в тир.

Спорт в графике певца ежедневно: на него уходит порядка четырех часов. Два часа певец плавает, потом идет на беговую дорожку, занимается с гантелями.

Помимо спорта, артист совершенствует тело с помощью пластики. Пока он считает свое тело не совсем совершенным.

Ранее сообщалось, что Киркоров заказал свой портрет из одежды. Картина будет стоит 2 млн рублей.