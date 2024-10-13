Филипп Киркоров заказал свой портрет из одежды за 2 миллиона рублей. Об этом сообщает программа «Ты не поверишь!».

Молодая художница Дарья Санатина уже успешно продала Филиппу Киркорову восемь картин за 4 миллиона рублей. Похоже, певцу так понравились работы девушки, что он заказал специальный портрет, который будет собран из кусочков одежды поп-короля.

По словам Санатиной, картина выйдет большой — два на два метра и весом около ста килограммов.

«Я ее покрываю всеми необходимыми материалами, чтобы она долго хранилась, там и защитные лаки, и сама краска, и шпаклевка достаточно долговечная. Все очень крепко», — рассказала она.

Ранее мы уже рассказывали о пристрастии Филиппа Киркорова к искусству — певец приобрел у художницы Дарьи Русских две золотые скульптуры общей стоимостью более миллиона рублей.