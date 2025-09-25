«Дом престарелых»: сколько Пугачева и Галкин* тратят на пустующий замок в Грязи

Супруги Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) ежемесячно тратят на содержание своего замка в деревне Грязь в Подмосковье около 1,2 млн рублей. Такие данные привела в беседе с aif.ru риелтор Алина Правоторина.

По информации эксперта, к ней неоднократно обращались посредники с предложением о продаже данного объекта недвижимости. Как выяснилось, общая сумма расходов на содержание комплекса включает в себя налоги, коммунальные платежи и заработную плату для обслуживающего персонала.

Правоторина отметила, что расходы могли бы быть существенно выше, если бы замок был официально зарегистрирован в кадастровом реестре. В настоящее время объект не имеет официального адреса, при этом с владельцев может быть взыскан налоговый платеж, превышающий 180 миллионов рублей.

Риелтор также указала на сложность потенциальной продажи замка. По ее мнению, локация является не самой удачной: земельный участок представляет собой равнинную территорию, окруженную дачными постройками щитового типа.

«Если когда-нибудь здание будет передано государству, его можно было бы использовать как дом для престарелых или психоневрологический диспансер», – считает Алина.

Ранее мы писали о том, что Стас Барецкий предложил сделать из замка Пугачевой тюрьму для иноагентов.