Периодически бывает в России: невестка Орбакайте прилетела к сестре на выпускной в Москву

Модель Алена Преснякова, которая замужем за сыном Кристины Орбакайте, прилетела в Москву. Она побывала на выпускном своей младшей сестры.

О приезде Пресняковой в Россию стало известно из ее социальных сетей. Алена опубликовала на своей странице фотографию с родственницей в школе, где проходил выпускной. Изображение она сопроводила небольшой подписью.

«Краснова младшенькая. Молодец», — написала модель.

На фотографии Преснякова позирует вместе с сестрой перед зеркалом в учебном учреждении. Выпускница держит в руках аттестат, врученный после торжественной церемонии.

Алена проживает вместе с Никитой Пресняковым в Соединенных Штатах. Пара переехала за границу в 2022 году. Модель периодически бывает в России и не скрывает свои поездки.

Ранее сообщалось, что Никита Пресняков воссоединился с младшим братом. Он опубликовал совместное фото с отдыха.