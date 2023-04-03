«Перезваниваемся очень часто»: Преснякова рассказала новые подробности о жизни внука в США

На 85-летие Ильи Резника пришли почти все действующие звезды отечественной эстрады. Среди желающих поздравить поэта-песенника появилась и солистка легендарного ансамбля «Самоцветы» Елена Преснякова.

В общении с mk.ru певица рассказала о том, как поживает уехавший в Соединенные Штаты Америки внук Никита.

По словам исполнительницы, отношения между ней и иммигрантом складываются хорошие. «Перезваниваемся очень часто. Он рассказывает о своей работе. В США ему очень интересно», – сказала Елена.

Относительно слухов, что Никита Пресняков собирается возвращаться в Россию, родственница комментариев давать не стала.

«Не читайте интернет, там одни байки», – сказала Елена на прощание корреспондентам издания.

Ранее мы писали о том, что среди гостей на юбилейном вечере присутствовала певица Азиза. Она явилась на торжество в переделанном подвенечном платье.