«Перезваниваемся очень часто»: Преснякова рассказала новые подробности о жизни внука в США
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@ Нам и не снилось»
На 85-летие Ильи Резника пришли почти все действующие звезды отечественной эстрады. Среди желающих поздравить поэта-песенника появилась и солистка легендарного ансамбля «Самоцветы» Елена Преснякова.
В общении с mk.ru певица рассказала о том, как поживает уехавший в Соединенные Штаты Америки внук Никита.
По словам исполнительницы, отношения между ней и иммигрантом складываются хорошие. «Перезваниваемся очень часто. Он рассказывает о своей работе. В США ему очень интересно», – сказала Елена.
Относительно слухов, что Никита Пресняков собирается возвращаться в Россию, родственница комментариев давать не стала.
«Не читайте интернет, там одни байки», – сказала Елена на прощание корреспондентам издания.
Ранее мы писали о том, что среди гостей на юбилейном вечере присутствовала певица Азиза. Она явилась на торжество в переделанном подвенечном платье.