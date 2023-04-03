«У меня всегда есть мужчины, которые за мной ухаживают»: Азиза гуляет в свадебном платье

Спустя полтора года после торжественной церемонии бракосочетания певица Азиза и её избранник Алессандро Лорте уже живут отдельно. И даже не в разных комнатах, а в разных странах. Свадьбу, правда, сыграли роскошную. Платье от кутюр дизайнера Аники Керимовой, украшенное россыпью драгоценных камней, многие посчитали настоящим произведением искусства.

Не менее сногсшибательный наряд выбрала артистка для появления на юбилейном вечере Ильи Резника по случаю его 85-летия. Как пишет издание PROZVEZD, Азиза на сцене буквально парила.

Удивлению поклонников знаменитости не было предела, когда стало известно, что на дне рождении Ильи Рахмииэлевича исполнительница хита «Милый мой, твоя улыбка» облачена в то же самое платье, в котором когда-то шла под венец. «Это действительно было моё свадебное платье, – призналась певица, – я убрала двадцатиметровой шлейф, и из свадебного получилось платье концертное».

О том, что муж живёт в Италии, куда артистка переезжать не планирует, Азиза тоже говорит свободно: «У меня всегда есть мужчины, которые за мной ухаживают. В том числе и мои бывшие возлюбленные».