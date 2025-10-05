«Да еще и такую крутую»: Таисия Повалий позавидовала Любови Успенской

Певица Таисия Повалий призналась, что белой завистью завидует своей подруге и коллеге по сцене Любови Успенской. Исполнительница хита «Отпусти меня» не скрывает, что в ее карманах свистит ветер.

«Водит машину, да еще и такую крутую», - сказала Повалий, комментируя новый минивен Успенской за 17 миллионов рублей.

Она призналась, что после переезда из Киева в 2022 году живет в режиме жесткой экономии. Приходится отказывать себе в некоторых косметологических услугах и новых нарядах.

«Раньше у меня постоянно шились наряды. У меня не было никогда, чтобы я не ездила на примерку раз в неделю. Мало того, я к этим нарядам еще ездила в магазин и приобретала все, не глядя на цены. Сейчас смотрю», - разоткровенничалась Таисия в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Как оказалось, артистка потеряла все свое имущество на Украине. У нее конфисковали порядка 800 миллионов рублей, а также все права на песни.

При этом Повалий не жалуется на отсутствие работы, она активно гастролирует и выступает на корпоративах за 2,5 миллиона рублей. Недавно она смогла купить дом в Подмосковье за 45 миллионов рублей, но пришлось взять ипотеку. Также певица пожаловалась, что приходится все делать самой, так как на прислугу нет денег.

Ранее Таисия Повалий рассказала, что лишилась всего на Украине после того, как высказала свою гражданскую позицию. Сын Таисии перестал общаться с ней, а после на звезду посыпались угрозы. Певица жила в страхе из-за обещаний незнакомцев, прийти к ней домой и устроить расправу.