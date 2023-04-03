«Надоели больничные стены»: 46-летний Костомаров самостоятельно принял решение о своей судьбе

Почти три месяца вся страна наблюдает за ситуацией Романа Костомарова. За время, проведенное в больнице, мужчина перенес инсульт, гангрену и некроз. Кроме того, совсем недавно стало известно о проведении еще одной ампутации: на этот раз фигурист лишился пальцев левой руки. После этого состояние Олимпийского чемпиона стало улучшаться: он понемногу общается с близкими и уже пользуется социальными сетями. На связь с изданием ТАСС вышел инсайдер и поделился последними новостями о Романе.

По информации источника, состояние Костомарова стабильное: у него больше нет температуры. Однако спортсмену по-прежнему делают перевязки, поэтому пока о переводе из отделения реанимации речи быть не может.

«Восстанавливается, в трахеостоме больше не нуждается. Психологическое состояние в норме, питается хорошо и уже просится домой. Надоели больничные стены», — пишет ТАСС.

Ранее Илья Авербух раскрыл содержание голосового сообщения Романа Костомарова. Услышав мудрую позицию Олимпийского чемпиона, возлюбленный Арзамасовой поспешил выразить ему свое уважение. Что именно сказал Роман — узнаете здесь.

Не менее интересна та история, в которой Алена Яковлева осудила Дмитрия Назарова и заявила, что он получает бюджетные деньги. По мнению актрисы, звезда «Кухни» мог оставлять гневные высказывания только при одном условии. Подробности читайте в этой статье.