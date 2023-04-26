Переживший три ампутации Костомаров вновь столкнулся с проблемами: врачи делают все возможное

В последние недели состояние Романа Костомарова, наконец, стабилизировалось. Благодаря третьей ампутации врачам удалось остановить развитие некроза, и после этого пациент пошел на поправку. Сейчас фигурист проходит процесс реабилитации, а также готовится к протезированию. Ему уже хирургическим путем сформировали культи, и теперь нужно лишь дождаться, когда все шрамы затянутся.

Для того, чтобы спортсмен смог пользоваться протезами, ему нужно много заниматься с тренером. За месяцы в реанимации его мышцы утратили тонус, поэтому ему приходится непросто вернуться в форму. По словам источника издания РБК, здесь и возникает главная проблема. Как бы Роман не старался, пока ему не удается восстановить подвижность конечностей.

«Сейчас с Романом работают лучшие специалисты по реабилитации. Усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения», - сообщил инсайдер.

Из-за тренировок Костомарову приходится тяжело, но его состояние при этом не ухудшается. По прогнозам медиков, в больнице спортсмен проведет до лета до полного восстановления и подготовки к протезам.

Напомним, что в «Коммунарку» Роман Костомаров попал 10 января с симптомами пневмонии. Вскоре его состояние стало стремительно ухудшаться, и его положили в реанимацию. Врачи подключили спортсмена к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Из-за долгого нахождения в бессознательном состоянии у олимпийского чемпиона появились проблемы с кровеносной системой, развился сепсис. Чтобы справиться с омертвением конечностей, медики провели три ампутации, и фигурист лишился двух голеней, кисти и пальцев на левой руке.

Ранее сообщалось, что несмотря на физические улучшения, психологическое здоровье Романа оставляет желать лучшего.