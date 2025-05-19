Переживший инсульт Николай Носков готов петь на корпоративах за 2 млн рублей

Певец Николай Носков после перенесенного инсульта и отмены гастролей вновь готов приступить к концертной деятельности. При этом организаторы сразу предупреждают, что артист выступит на корпоративе только, если позволит здоровье.

Как пишет Telegram-канал Mash, Носков готов петь 45 минут за 2 миллиона рублей в Москве и 2,5 миллиона в регионах, при этом оплатить выступление придется заранее. Решение о том, состоится ли концерт, Носков принимает в день мероприятия.

Исполнитель хита «Я люблю тебя, это здорово» просит предоставить в гримерку фруктовые нарезки, чай, кофе и бутылку красного вина из Италии или Франции.

Напомним, семь лет назаду Николая Носкова случился инсульт. Из-за недуга у 69-летнего артиста все еще парализована правая сторона тела, а также возникают проблемы с речью. При этом Носков не объявляет о завершении карьеры.

Ранее Николай Носков во второй раз отменил концерт в Санкт-Петербурге из-за болезни. Выступление российского певца должно было состояться 12 апреля в «Лахта Холле». Однако в Сети появились новости о том, что у артиста возникли проблемы со здоровьем.