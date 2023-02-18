Переживший ампутацию Костомаров получит огромный счет за лечение

За жизнь Романа Костомарова каждую секунду продолжают биться врачи. Фигурист уже пережил ампутацию конечностей, однако планируется новая операция.

Недавно стало известно, что Илья Авербух проведет тур для поддержки олимпийского чемпиона. Все вырученные деньги будут отданы на реабилитацию Костомарова.

Действительно, дополнительные средства понадобятся спортсмену. Оказалось, что Костомаров получит огромный счет. Также планируется приобретение протезов.

Хирург Андрей Литвиненко отметил, что технологии шагнули вперед. На рынке медицинского оборудования есть широкий ряд протезов, с которыми удобно жить пациенту. Правда сумма будет составлять от миллиона рублей.

Ранее мы писали, по какой причине Плющенко не говорит о Костомарове.