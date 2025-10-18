Пережившие рак Рыбин и Сенчукова написали памятку для сына на случай их смерти

Пережившие рак Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова составили завещание и написали памятку для единственного сына на случай их смерти.

«Всегда переживаешь, как дети без нас останутся. Поэтому у нас с Наташей есть завещание перекрестное. И еще я от руки Васе написал полную памятку действий, что делать если что. Где что лежит, как себя вести, на что обратить внимание, не расстраиваться, не паниковать», - рассказал Рыбин в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Как отметила Наталья, получив записку на экстренный случай, Василий начал чаще интересоваться их здоровьем. По словам певицы, наследник, узнав о диагнозе родителей, очень сильно переживал.

«Начал звонить сначала утром, а потом в течение дня», - похвалился Рыбин.

Напомним, в 2019 году у Натальи Сенчуковой и ее мужа, лидера группы «Дюна» Виктора Рыбина диагностировали рак кожи. Они успешно побороли недуг, однако в 2024 году у обоих случился рецидив. Сенчукова перенесла операцию на ноге, певице удалили небольшую базалиому. При этом рана долго не заживала из-за глубокого надреза. Это не метастазирующий рак, поэтому хорошо поддается лечению.

Ранее 26-летний Василий Рыбин раскрыл причину развода после девяти месяцев брака.