Пережившего третью ампутацию Романа Костомарова кормит с ложечки Оксана Домнина

Прославленный фигурист Роман Костомаров уже три месяца находится в больнице «Коммунарка». Несмотря на все старания врачей, состояние спортсмена с каждым днем становилось только хуже, и лишь пару недель назад начала наблюдаться положительная динамика. Олимпийский чемпион пришел в себя после второго медикаментозного сна. Инсайдеры сообщали, что он даже ел мороженое и общался с близкими. Но вместе с хорошими новостями появлялись и тревожные слухи, которые в итоге подтвердились.

Вечером 23 марта стало известно, что медики провели третью ампутацию и удалили Роману пальцы на левой руке. Помогло это остановить распространение гангрены или нет – пока неясно. Если некроз продолжит прогрессировать, то уже в ближайшее время Костомарова будут готовить к новой операции. Но пока он постепенно отходит от этого хирургического вмешательства. Правда, дается это ему с трудом и в физическом, и в моральном плане.

Инсайдеры в больнице сообщают, что у фигуриста серьезные психологические проблемы. Он довольно агрессивен, срывается на родных и не может принять то, что с ним сейчас происходит. При этом состояние его также не стабильно. Он то просыпается, то погружается в глубокий сон. В недолгие моменты бодрствования, его стремятся сразу же кормить, так как за время пребывания в больницы он сильно исхудал, а ему нужны силы, чтобы бороться с болезнью.

Принимает пищу Роман сейчас самостоятельно, то есть не через трубку в трохее. Но держать столовые приборы он по понятным причинам не может, поэтому к нему на помощь приходят жена Оксана Домнина и медсестра, когда ее нет рядом. По словам источника, Костомаров находится под большим количеством лекарственных препаратов. Он принимает обезболивающие и успокоительные, так как без них он не может справиться с болью и приступами агрессии.

«Когда в сознании, ведет себя порой агрессивно. Его душевное состояние на грани. Человек все понимает... Ему очень и очень тяжело во всех отношениях», - цитирует слова инсайдера издание mk.ru.

Ранее в Сети появилось странное видео с Романом Костомаровым, снятое за год до госпитализации.