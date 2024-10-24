Пережившая выкидыш 29-летняя блогерша София Стужук ждет пятого ребенка

Блогерша София Стужук еще совсем недавно рассказывала, что пережила выкидыш, а теперь заявила о беременности. Это будет уже пятый ребенок Интернет-знаменитости.

29-летняя София опубликовала в личном блоге ролик, в котором позировала рядом с мужем на фоне снимка УЗИ. Сейчас она находится уже на большом сроке беременности, поэтому скоро отправится в роддом.

«Плюс один в нашей большой семье… Мы ждем тебя, малыш…», - написала Стужук на своей странице.

Для мужа блогерши Антона Левданского этот ребенок будет вторым. Первенца его жена родила в прошлом году. У пары появилась на свет дочь, которую назвали Василисой.

До Антона София была в браке с Дмитрием Стужук. От него она родила троих детей. Мужчина умер в 2020 году от осложнений после перенесенного коронавируса.

К слову, фанаты очень удивились новости, так как с рождения четвертого ребенка Стужук прошло не так много времени. Да и она недавно рассказывала о выкидыше, совпавшем с кризисом в отношениях с мужем. Из-за этого они даже оказались на грани развода, но смогли сохранить отношения.

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