Массовые сбои в работе: Песков и Симоньян прокомментировали неполадки с YouTube в России

Российские пользователи столкнулись с проблемами в работе интернет-площадки YouTube. Ролики, залитые на нее, практически перестали загружаться. Главный редактор RT Маргарита Симонян и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировали случившееся.

Так, журналистка связала массовые сбои в работе YouTube с его блокировкой на территории России. В коротком сообщении из Telegram-канала Маргарита Симоньян можно понять, что глава RT поддерживает вводимые ограничения.

«Ютуб капут. Ибо неча», — написала главред.

Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что еще не столкнулся с описываемыми проблемами. На его смартфоне приложение YouTube загружает видео.

«Все нормально грузится», — передает слова пресс-секретаря президента Telegram-канал URA.RU.

Ранее певица Лолита заявила, что была вынуждена отказаться от YouTube. Причиной тому послужило замедление ресурса.