Не стала скрывать живот: Мария Кожевникова впервые вышла в свет после слухов о беременности

На днях в Сочи завершился Первый фестиваль зрительского кино «КиноБраво». На мероприятии появилась и 39-летняя актриса Мария Кожевникова, которую недавно заподозрили в пятой беременности. Звезда сериала «Универ» вышла в свет в откровенном образе, поставив точку в слухах о своем «интересном» положении. Об этом пишет «7Дней.ru» и публикует соответствующие кадры.

4 октября в Летнем театре в Сочи состоялась торжественная церемония закрытия Первого международного фестиваля зрительского кино «КиноБраво», на которой собрались многие знаменитости. На красной дорожке снова появилась Мария Кожевникова. Это был первый публичный выход актрисы после того, как ее заподозрили в пятой беременности. Для мероприятия звезда «Универа» выбрала откровенный наряд, чтобы поставить точку в слухах.

Актриса позировала перед камерами в черном брючном костюме, но под пиджак свободного кроя надела лишь кружевное белье, обнажив живот. Тем самым Мария Кожевникова опровергла распространившиеся в СМИ слухи о том, что она ждет пятого ребенка. В беседе с журналистами артистка также подчеркнула, что не беременна. Также знаменитость дополнила образ черной кожаной сумкой и босоножками. Актриса сделала яркий макияж и собрала волосы.

Слухи о том, что Мария Кожевникова находится в положении, появились на открытии фестиваля «КиноБраво» в Сочи 29 сентября. Тогда звезда «Универа» выбрала длинное алое платье свободного кроя, которое максимально скрыло ее фигуру. Как позднее объяснила сама актриса, она пока не смогла сбросить набранный вес после рождения четвертого сына в прошлом году.

Напомним, в 2013 году артистка обвенчалась с бизнесменом Евгением Васильевым, однако официальной регистрации брака у пары не было. У супругов четверо сыновей: 10-летний Иван, 9-летний Максим, 7-летний Василий и годовалый Александр.

Ранее сообщалось о том, что 23-летняя беременная жена Курбана Омарова вышла на связь и пожаловалась на эмоциональность.