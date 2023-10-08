«Переживаю»: Эвелина Бледанс рассказала о призыве в армию сына, живущего в Израиле

Сына Эвелины Бледанс, живущего в Израиле, могут призвать в армию, об этом пишет mk.ru.

Старший сын актрисы Николай еще несколько лет назад переехал в Израиль. Там он работает программистом. Молодому человеку в этом году должно исполниться 30 лет. По закону он подпадает под призыв в случае, если в стране объявят мобилизацию.

Эвелина Бледанс рассказала, что регулярно созванивается со старшим сыном, чтобы узнать, как у него дела.

«Я созванивалась с сыном — с ним все в порядке. Так у меня еще сестра там осталась. Мы же с Семеном побыли там неделю, уехали, а она осталась на месяц отдохнуть, поднабраться здоровья. Сын живет в Тель-Авиве, там как раз были волнения», - объяснила она.

Артистка подтвердила, что Николая могут призвать в армию. Тем более, что мужчина уже проходил срочную службу в Израиле.

«Он вообще три года служил, там ведь всегда военные действия в большей или меньшей степени. Но пока в первые призывы он не попадет, он давно уже служил и не переквалифицировался, так что его никто сейчас на войну не отправит. Я, конечно, переживаю, но я ничего не могу сделать», — объяснила Бледанс.

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