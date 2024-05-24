«Переживаю»: дочь убитого продюсера «Комбинации» оценила Никиту Кологривого в роли отца

Виктория Олейникова - дочь убитого создателя и первого продюсера группы «Комбинация» Александра Шишинина – оценила актера Никиту Кологривого в роли отца. По ее словам, он гениально играет в фильме.

С Олейниковой общался сайт 164.RU. Журналисты поинтересовались, как ей Кологривый в роли отца.

«Прекрасно! Судя по отснятому материалу, делает это гениально. С Никитой легко и весело работать. Но, конечно, переживаю, каким получится образ…», - сказала Олейникова и добавила, что в фильме много вымышленных моментов.

Также родственница убитого продюсера рассказала, что перед гибелью папы ему поступали угрозы, другим членам семьи не угрожали. При этом Шишинин не верил, что все серьезно. Дочь признается: его смерть до сих пор «открытая рана» для родных.

Олейникова, которая сыграет эпизодическую роль в картине, рассказала, что владеет туристическим агентством, оно работает более 10 лет. Девушка призналась, что «горит» своим делом и, несмотря на сложные времена, справляется.

Фильм о группе «Комбинация» снимается в Саратове. Он будет состоять из восьми серий. Помимо Кологривого, в картине снимется актер Павел Прилучный. Сериал должен выйти в 2024 году.

Напомним, «Комбинация» была создана в 1987 году, спустя год коллектив приехал в Москву и завоевал популярность. Продюсер группы был убит в 1993 году, дело не раскрыто.