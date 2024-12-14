«Переживаю, что Иван не в эфире»: Шатилова вступилась за Угранта, Гудкова и Хрусталева

Ведущая Анна Шатилова пожелала Урганту и Гудкову вернуться на телевидение. Об этом сообщает StarHit.

Диктор и ведущая Анна Шатилова призналась, что переживает из-за отсутствия на телеэкранах Ивана Урганта и его команды в лице Александра Гудкова и Дмитрия Хрусталева. По словам Шатиловой, она всегда ценила Урганта за его острый ум и умение шутить.

«Ваня — это мой друг, большой, любимый, обожаемый до сих пор, что бы ни писали и ни говорили. Я даже в эти трудные для него времена ему позванивала. Меня всегда подкупало его остроумие. Я сейчас очень переживаю, что Иван не в эфире. Я бы хотела, чтобы он снова был вместе со зрителями», — заявила она.

Ведущая поддержала Гудкова и Хрусталева и понадеялась, что вскоре они тоже вернутся на телеэкраны.

«И Гудков Саша, и Хрусталев Дима тоже замечательные. Я страдаю, что не могу с ними вот так свободно общаться и видеть их глаза в глаза. Я желаю, чтобы Иван Ургант был в эфире. Может, кому-то это не понравится, но я этого жду и надеюсь на это», — добавила она.

Напомним, программа «Вечерний Ургант» не выходит на Первом канале с 2022 года.

Ранее мы писали о том, что телеведущие Иван Ургант и Алла Михеева вышли в свет впервые за долгое время.