«Переживала»: Никас Сафронов обнародовал последнее желание Ирины Мирошниченко

Художник Никас Сафронов, друживший с актрисой Ириной Мирошниченко, рассказал о ее последней мечте, которая не сбылась при жизни. Артистка сыграла в продолжении «Зимней вишни» и хотела, чтобы фильм увидели зрители.

«Ира очень хотела, чтобы картина вышла на экраны – это было ее мечтой. Переживала, что этого до сих пор не случилось», - сказал художник. Его слова приводит сайт mk.ru.

Сафронов заявил, что фильм не был закончен, а режиссер умер. Судьба картины неизвестна. Он выразил надежду, что данная работа когда-то выйдет.

Сафронов был уверен, что актриса выздоровеет. О ней художник вспоминает как об «очень доброй, нежной, красивой» женщине.

Художник и актриса познакомились в начале 90-х. Потом часто встречались на мероприятиях.

«Она жила работой», - говорит Сафронов.

Напомним, Мирошниченко не стало 3 августа. Она умерла, не приходя в сознание. С 30 июля артистка находилась в реанимации, у нее останавливалось сердце, но врачи запустили орган. Говорилось, что у нее была тяжелая форма гриппа.