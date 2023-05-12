«Переживала и плакала»: продюсер раскрыл подробности состояния 83-летней Светланы Моргуновой

83-летняя Светлана Моргунова раньше блистала на светских мероприятиях и радовала своим неповторимым голосом поклонников, а теперь же совершенно перестала появляться на публике. Похоронив единственного сына, диктор закрылась в себе и стала вести затворнический образ жизни. Друзья и коллеги телеведущей рассказывали журналистам, что она совсем плоха – никого не узнает, еле говорит и ничего уже не хочет. Однако, по заявлению известного продюсера, у Светланы Михайловны все совсем не так.

Феликс Абраамян регулярно общается с диктором и не понимает, почему другие нагло лгут о ее состоянии. Он опроверг все домыслы о том, что у Моргуновой развивается деменция, так как она всех прекрасно узнает, да и речь ее по-прежнему внятна. Последний разговор продюсера с телеведущей состоялся совсем недавно после смерти Валентина Юдашкина.

«Хочу заверить, что у Светланы Моргуновой все хорошо. Да, ей трудно, ведь она потеряла единственного и любимого сына Максима Да, она прекратила появляться на публике. Но это не дает никому права наговаривать на нее и распускать мерзкие сплетни. Последний наш диалог был буквально на днях, когда не стало Валентина Юдашкина. Как же она переживала и плакала, ведь они были хорошими друзьями», - цитирует слова Феликса издание PROZVEZD.

Продюсер назвал мерзкими недругами всех тех, кто распускает лживые слухи о здоровье теледивы. Он уверен, что о деменции у Моргуновой могут говорить только те, кто давно с ней уже не поддерживает связь.

Напомним, что одним из первых о неизлечимой болезни Светланы Моргуновой сообщил ее коллега Владимир Березин. Он заявил, что несмотря на многолетнюю дружбу, она его не смогла узнать.