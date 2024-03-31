«Переживала, что у меня кости торчат»: актер Кравченко рассказал, как мать голодала перед съемками вместе с ним

Алексей Кравченко сыграл одну из главных ролей в комедии «Казачок», которая 1 апреля выходит на телеканале ТНТ. Газета.Ru взяла интервью у актера и узнала его впечатления от работы с режиссером и ощущения от возвращения к комедийному жанру. Помимо съемок в этой картине, знаменитость рассказал о том, как готовился к роли в фильме «Иди и смотри», где ради обретения нужной формы надо было голодать.

По словам Кравченко, встреча с Элемом Климовым в 13 лет стала для него судьбоносной. Участие в съемках большого проекта подарило юному актеру бесценный опыт, но и стало своего рода испытанием. Ради роли Алексею пришлось долго голодать. Но делал он это не один, а вместе с мамой. Она решила поддержать таким образом сына.

«Кстати, когда мама приезжала ко мне в Беларусь, она решила поддержать меня в диете, на которую меня посадил Элем Климов ради съемок, и тоже ничего не ела. Переживала, что у меня кости торчат, но понимала, что так нужно», — рассказал Кравченко.

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