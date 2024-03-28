«Отказали почки»: Ирина Понаровская рассказала о последствиях похудения

Певица Ирина Понаровская сообщила, что у нее отказали почки после похудения. Об этом она призналась в интервью Светлане Бондарчук на YouTube-канале «Света вокруг света».

Ирина Понаровская вспомнила, как будучи юной пыталась похудеть. По словам певицы, когда ей было 24 года, она подсела на изнурительные диеты — они сильно пошатнули ее здоровье.

«Отказали почки. Я худела, диеты стали причиной. Я была толстая девочка, а потом захотелось быть красивой. Я же видела себя в зеркало. Я понимала, что это некрасиво. Если хочешь идти на сцену, то вперед, талия должна быть 50 сантиметров», — рассказала она.

При этом знаменитость не отказывается от похудения даже сейчас, когда ей 71 год. Понаровская подчеркивает, что не агитирует других прибегать к голоданию.

«Я голодаю очень круто — вода и 30 суток. Самый мой большой срок — 32 дня. Никакой еды! Это только метод. Для очень многих это неприемлемо», — добавила она.

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