«Сердцебиение было вне нормы»: дочь Славы рассказала, что ей пришлось пережить во время родов

Совсем недавно в жизни певицы Славы произошло радостное событие: ее дочь впервые стала мамой. Однако, как выяснилось, Александра родила ребенка раньше срока. Дело в том, что малыш обмотался пуповиной. Об этом исполнительница хита «Одиночество» рассказала в личном блоге. Теперь на связь вышла сама новоиспеченная мамочка и поделилась всеми подробностями тревожной ситуации.

30 марта девушка «беззаботно» была на тренировке для беременных и не подозревала, что через несколько часов родит сына. После спорта Александра поехала на последнее обследование, результаты которого были далеки от идеала. «Малыш почти не шевелился, и показатели в очередной раз смутили врачей», — пояснила Александра. Именно поэтому медицинские сотрудники решили оставить девушку в больнице под наблюдением.

Когда же наследницу Славы вновь отвели на КТГ, то доктора приняли незамедлительное решение о проведении операции раньше установленного срока. «Показатели сердцебиения ребенка были сильно вне нормы. Мой врач сказал, что через 30 минут встречаемся в операционной», — сообщила девушка.

По воспоминаниям Александры, после таких слов врача ее охватили «паника и отрицание».

К слову, на этом история родов не закончилась. Дочка Славы решила заинтриговать публику и временно оставить ее без продолжения повествования.

Ранее исполнительница хита «Одиночество» объяснила свое отсутствие на выписке дочери из роддома. Подробности читайте в этой статье.