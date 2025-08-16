«Переживал, не отобьет ли ему башку ее папа»: как развивался роман Тимати и Алексы на «Фабрике звезд»

Рэпер Тимати стал популярным после участия в шоу «Фабрика звезд — 4». Но зрителей привлекали не сколько артистические данные исполнителя, сколько роман с Алексой. Наставник проекта Игорь Крутой рассказал, что певец перед тем, как вступить в отношения с девушкой, сильно боялся реакции ее отца, бизнесмена Александра Чвикова.

Композитор поделился, что перед тем, как начать отношения с Алексой, Тимати подошел к нему и попросил совета. Артист признался в чувствах к девушке, но очень боялся ее отца.

«Его интересовало, отобьет ему башку ее папа или не отобьет. Он переживал, не зная, на что он имеет право, как и что», — рассказал народный артист России в эфире YouTube-канала FAMETIME TV.

По словам Крутого, Алекса попала на шоу не благодаря влиятельным родителям. Продюсер отметил, что ни разу до начала проекта не общался с ее отцом. Как и все остальные участники, певица проходила кастинг.

Более того, артист считает, что именно из-за родителей у певицы не сложилась карьера в российском шоу-бизнесе. Крутой уже разработал план по ее раскрутке, но отец Алексы попросил отпустить ее с «Фабрики» на контракт с другим продюсером.

