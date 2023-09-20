Будет работать на благо Родины: отец Милохина предложил сделать из Дани рупор патриотизма

Тиктокер Даня Милохин не так давно вернулся из Дубая в Россию. После появления молодого человека в Москве произошел скандал — общественники потребовали призвать контент-мейкера на срочную службу. Также в Сети появились сообщения о появлении парня в базе розыска военкомата. Журналисты связались с отцом Дани и обсудили с ним текущие проблемы, передает kp.ru.

По словам Дмитрия, последний раз его приемный сын вставал на учет в 2018 году. Тогда он поступил в сельскохозяйственный техникум и имел отсрочку по учебе. Потом случился переезд в Москву. В связи с этим Дане надо еще раз проходить врачей, отметил мужчина.

Повестки Милохин не получал. Несмотря на то, что молодой человек проживал в Анапе и Москве, зарегистрирован он в квартире у бабушки из Оренбурга.

По мнению Дмитрия, Даня не нарушал закон, поэтому ему нечего бояться. Возможно, тиктокер в скором времени вновь окажется на родине для прохождения медицинской комиссии. Однако этот процесс затягивает то, что Даня сильно переживает. Он не ожидал, что в России столкнется с травлей.

«Когда мы с Даней общаемся, то он говорит: «Я люблю свою Родину, с какой стати я должен куда-то уехать…» Дайте ему хороший патриотический проект: и он будет работать на благо Родины. Подростки на него равняются – можно использоваться его потенциал в правильном русле», — считает Дмитрий.

Ранее критик и журналист Михаил Шахназаров прокомментировал короткое возвращение блогера на родину. Он считает, что молодой человек в итоге дезертировал.