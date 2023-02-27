«Переживает»: пытающаяся похудеть Анна Седокова раскрыла свой реальный вес

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова давно испытывает проблемы с лишним весом. 40-летняя певица активно худеет, а потом снова набирает килограммы. Звезда часто делится своими успехами и неудачами с поклонниками. На днях она раскрыла свой реальный вес.

Знаменитость призналась, что недавно испытала огромный стресс, из-за которого потолстела. Но за короткий срок женщина смогла вернуться в форму. Она опубликовала фото весов, на которых была отметка 66,6 кг.

«Все, я за три дня вернулась в свой вес. Минус 2 лишних кг. Я чувствую свое тело и знаю, что ему нужно. Знаю, как оно защищается от стресса килограммами. Знаю, как оно переживает вместе со мной», — написала Седокова в личном микроблоге.

Поклонники поддержали поп-диву и осыпали ее комплиментами. Некоторые отметили, что Анне больше идут пышные формы.

Ранее мы писали о том, как Седокова жаловалась на одиночество. Артистка находится в браке с молодым баскетболистом Янисом Тиммой, который уехал от красавицы. Из-за случившегося знаменитость даже разревелась на улице.