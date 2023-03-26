«Переживает»: Андрей Малахов на грани

51-летний Андрей Малахов продолжает браться за новые проекты и появляться на телеэкранах. Недавно телеведущий покинул «Прямой эфир», с которым публика всегда его ассоциировала.

Сейчас Малахов занимается программами «Андрей с приветом» и «Песни от всей души». Однако телеведущий беспокоится за будущее.

По мнению инсайдеров, Андрей Николаевич переживает, поскольку его могут затмить молодые и амбициозные конкуренты.

Продюсер Дмитрий Ашуров отметил, что публика предпочла формат «Песен от всей души», поэтому другие каналы могут тоже изобрести подобное и перетянуть поклонников.

Ранее мы писали, что Малахов схлестнулся с Якубовичем и попал впросак.