15:43, 26 марта 2023
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«Переживает»: Андрей Малахов на грани
Андрею Малахову грозит серьезная опасность.
Фото: Starface.ru
51-летний Андрей Малахов продолжает браться за новые проекты и появляться на телеэкранах. Недавно телеведущий покинул «Прямой эфир», с которым публика всегда его ассоциировала.
Сейчас Малахов занимается программами «Андрей с приветом» и «Песни от всей души». Однако телеведущий беспокоится за будущее.
По мнению инсайдеров, Андрей Николаевич переживает, поскольку его могут затмить молодые и амбициозные конкуренты.
Продюсер Дмитрий Ашуров отметил, что публика предпочла формат «Песен от всей души», поэтому другие каналы могут тоже изобрести подобное и перетянуть поклонников.
Ранее мы писали, что Малахов схлестнулся с Якубовичем и попал впросак.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Экспресс газета
Автор:Галина СьюТеги: