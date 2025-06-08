«Пережить отсутствие славы, и тогда психика нормальная»: Лолита высказалась об «отмене» после скандала

Певица Лолита Милявская раскрыла, как справилась с «отменой» после скандала с «голой» вечеринкой. Выступая с речью на «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда», артистка рассказала, как ей удалось не сойти с ума в шоу-бизнесе. Об этом сообщает Super.ru.

7 июня на сцене «Live Арены» состоялась юбилейная церемония вручения «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда», на которой появилась и Лолита. Певица, вернувшаяся на сцену после скандала с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой, выступила с речью и рассказала, что пережила во время «отмены» и как сохранила здоровую психику после травли.

«Мне кажется, это одно — пережить отсутствие денег и их присутствие, пережить отсутствие славы и ее присутствие, и еще никогда в жизни не интересоваться местом в чартах, и тогда психика нормальная, и ты делаешь то, что потом приносит тарелки», — поделилась Лолита.

Напомним, исполнительница хита «На Титанике» была вынуждена взять перерыв в карьере после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. После скандала Лолиту перестали звать на телевидение, а ее концерты стали массово отменять по России. Сама артистка называет происходящее «организованной травлей» со стороны общественников, которых «не интересуют реальные проблемы».

Ранее Лолита выступила в провокационном наряде после «отмены» из-за «голой» вечеринки.