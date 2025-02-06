«Пережить бы такой юбилей!»: Игорь Матвиенко рассказал о праздновании 65-летия с певцом SHAMAN

Продюсер Игорь Матвиенко рассказал, что перешел с застолий на чайные церемонии, в частности, зеленый чай. Также он рассказал, что юбилей 6 февраля встретит на сцене – сыграет с певцом SHAMAN в опере «Князь Владимир».

Подробности приводит E1.ru.

Продюсер признался, что стал правильно питаться, выделять время на спорт, увлекся электрофойлом.

«Приходится ограничивать себя в еде — стараюсь правильно питаться, исключил из меню вредные блюда, ограничил алкоголь, предпочитаю хороший зеленый чай — разбираюсь, увлекаюсь, в общем, перешел с застолий на чайную церемонию», - рассказал Матвиенко.

Во время фестиваля «Новая волна» в Сочи продюсер освоил новый вид серфинга.

«Правда, приходится, как и морякам, учитывать переменчивость погоды, я чуть не утонул, потому что внезапно начался смерч», - рассказал Матвиенко.

На 65-летний юбилей он решил сделать сюрприз для себя и гостей.

«Вечером в юбилей пройдет второй премьерный показ оперы «Князь Владимир», поэтому буду встречать праздник на сцене», - сообщил Матвиенко.

На мероприятии будут шесть тысяч зрителей. Матвиенко надеется, что его выступление окажется хорошим подарком для друзей и коллег. Для самого продюсера это станет первым опытом. Матвиенко говорит, что это «проверка на прочность».

«Пережить бы такой юбилей!» - поделился он.

Ранее сообщалось, что Матвиенко отказался от подарков на юбилей ради помощи Курской области.