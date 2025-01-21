Игорь Матвиенко отказался от подарков на юбилей ради помощи Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поблагодарил продюсера Игоря Матвиенко за помощь региону. Народный артист вместо подарков на юбилей захотел, чтобы гости перевели деньги на восстановление исторических объектов.

Об этом Хинштейн написал в своем Telegram-канале.

«Искренне благодарю Народного артиста России Игоря Матвиенко за его отклик и невероятно трогательную инициативу. Он решил отказаться от подарков на свой юбилей и попросить гостей перечислить средства на восстановление объектов культурного наследия (ОКН) Курской области, пострадавших от действий нацистов», - рассказал политик.

По словам врио губернатора, в регионе пострадали многие исторические здания и памятники. В частности, Хинштейн указал на 6 полностью и частично разрушенных комплексов.

Политик признался, что ему «отрадно» видеть помощь со стороны деятелей культуры. Координировать сбор и расходование собранных средств будет Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Хинштейн выразил надежду, что и другие деятели культуры и искусства поддержат инициативу Матвиенко.

С продюсером они обсудили проведение благотворительного концерта, средства от которого также планируют направить на восстановление памятников.

Ранее Хинштейн возмутился отдыхом курской чиновницы в Индии.