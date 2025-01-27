Пережили апокалипсис: Татьяна Брухунова рассказала, что случилось на Мальдивах

79-летний юморист Евгений Петросян вместе с семьей отдыхает на Мальдивах. Его 35-летняя жена Татьяна Брухунова вышла на связь в личном блоге и пожаловалась на тропический ливень.

Она опубликовала короткий видеоролик, на котором запечатлела сильный дождь.

«Час льет так, что даже не по себе», — возмутилась Татьяна, закрыв двери в бунгало.

Позже она вновь появилась в Сети и поспешила успокоить поклонников.

«Многих вчера напугал тропический ливень. Но те, кто хотя бы однажды отдыхал на островах, прекрасно знает, что это как быстро начинается, так быстро и заканчивается. Сегодня уже замечательная погода – светит солнце, очень приятный обдувающий ветерок. Нет и следа от вчерашнего апокалипсиса», — обрадовалась Брухунова.

Ранее сообщалось, что Евгений Петросян потратил на отдых на Мальдивах более миллиона рублей. С упруги остановились на вилле, принадлежащей люксовому отелю, где неделя стоит 800 тысяч рублей. Также нужно учесть стоимость перелета: прямой рейс обойдется в среднем в 85 тысяч рублей, а билеты в бизнес-классе — 280 тысяч рублей.