Пережила три развода, клиническую смерть и рак: судьба звезды «Большой перемены» Светланы Крючковой

22 июня звезде фильма «Большая перемена» Светлане Крючковой исполняется 75 лет. Актриса зарекомендовала себя как одна из самых многогранных актрис отечественного кино, на ее счету десятки ярких ролей. Но мало кто знает, что артистка так и не обрела личное счастье, пережила клиническую смерть и победила рак. О судьбе знаменитости рассказывает StarHit.

Светлана Крючкова трижды пыталась построить семью, но все ее браки рухнули. В первый раз актриса вышла замуж за поэта и актера Михаила Стародуба, но союз просуществовал недолго. Артистка признавалась, что муж завидовал ее успеху и позволял себе нелестно высказываться в ее адрес.

Главной любовью в жизни Светлана Крючкова называет второго мужа, оператора Юрия Векслера. Когда артистка была на пятом месяце беременности, она едва не потеряла супруга — он перенес инфаркт. Знаменитости удалось выходить мужа и родить сына Дмитрия. Однако и этот союз распался через 14 лет. Актриса рассказывала, что избранник часто ревновал ее и устраивал скандалы.

«Постепенно в семье сложилась такая невыносимая атмосфера, что я уже стала бояться за здоровье Мити», — делилась Светлана Крючкова.

После развода звезда «Большой перемены» решила снова попытать счастья и вышла замуж в третий раз за художника-декоратора Александра Молодцова и забеременела в 40 лет. Во время родов Светлана Крючкова чуть не умерла, но все обошлось, и у пары родился сын Александр. Однако уже через год артистка снова оказалась на грани жизни и смерти: она попала в страшную аварию, получив сотрясение мозга.

На этом испытания для актрисы не закончились: в начале 2002 года она попала в больницу из-за проблем с сердцем, а еще через четыре года пережила клиническую смерть. В 2015 году у Светлане Крючковой обнаружили рак легких четвертой стадии, но после курса лечения и химиотерапии ей удалось добиться ремиссии. С третьим супругом звезда советского кино также развелась: «Мы были настолько разные, что стали в какой-то момент друг другу мешать».

Несмотря на неудавшуюся личную жизнь, Светлана Крючкова не чувствует себя одинокой и продолжает сниматься в кино и играть в театре. По словам артистки, сейчас она живет «тихо, очень хорошо».

Ранее Светлана Крючкова оказалась на грани инфаркта из-за сильного волнения за близких.