Светлана Крючкова из-за сильного волнения за близких была на грани инфаркта

Большой неожиданностью стала и новость об отъезде сына с супругой.

«Они сказали мне: “Мама, мы улетаем!”. Я же не буду их останавливать. Они взрослые люди. Я не могу командовать. Я таблеточек напилась от переживаний», — вспоминает актриса.

По признанию звезды, от инфаркта ее спасала только работа. Несмотря на все волнения и переживания роды прошли хорошо. На свет появилась очаровательная рыжая девчушка.

«Мои дети рыжие. И моя внучка — огненно-рыжая девочка. Дети звонят мне каждый день», — рассказывает звезда российского кино в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Будем надеяться, что переживания прошли бесследно для здоровья Светланы Николаевны. Ведь в прошлом году Крючкова тяжело перенесла коронавирусную инфекцию. После выздоровления у актрисы парализовало одну сторону лица, а также появились проблемы с дикцией. Справится с последствиями болезни ей помогли опытные врачи, а также чувство юмора и поддержка близких.