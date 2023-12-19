«Пережила свою славу»: критик Соседов рассказал о трагедии 74-летней Аллы Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что трагедия 74-летней певицы Аллы Пугачевой, уехавшей из России в начале 2022 года, состоит в том, что ее слава осталась в прошлом.

«Она пережила свою славу. Сегодня она в статусе «некогда известной певицы». И это случилось не вдруг. Пугачева шла к этому много лет», - сказал Соседов в беседе с порталом aif.ru.

Как пояснил критик, во времена СССР взлет популярности Пугачевой связан с тем, что она была способна претворять в жизнь идеи других людей, отражать их.

«Есть создатели. А есть отражатели. Вот Пугачева - отражатель», - отметил Соседов.

По его мнению, Примадонна просто успешно отражала творчество Микаэла Таривердиева, Александра Стефановича, Павла Слободкина, Александра Зацепина, Леонида Дербенева, Ильи Резника, а также других признанных поэтов и композиторов.

При этом в определенный момент времени все эти люди по разным причинам покинули артистку.

«С большинством она просто рассорилась, потому что Пугачева очень неблагодарный человек и дурно воспитана», - сказал Соседов, добавив, что без поддержки талантливых музыкантов стало ясно, что «король голый», так как своих идей у Примадонны никогда не было.

Кроме того, по мнению Соседова, «с возрастом Пугачева сильно исчерпала свой физический ресурс, потеряла голос, поблекла, а главное - лишилась той мощной внутренней энергии, которой было наполнено всё её прежнее творчество». Именно по этой причине с 2000-х годов Пугачева пела «всякую муть».

«Ее слава умирала много лет. А последние события лишь отразили это», - заключил музыкальный критик.

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