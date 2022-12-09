Пережила не только травлю, но и постоянные измены мужа: Бородина вспомнила о тяжелой беременности

Говорят, что женской дружбы не бывает, но Ольга Орлова и Ксения Бородина своим примером это только опровергают. Совсем недавно звездная подруга Ксении объявила, что скоро вновь станет мамой. Тем не менее нашлись недоброжелатели, которые усомнились в правдивости слов Ольги. Среди них оказалась и Алла Довлатова. Узнав об этих нападках, Бородина поспешила встать на защиту Орловой и рассказала о своей тяжелой беременности.

Телеведущая вспомнила о травле, с которой она столкнулась. Неизвестные создавали целые группы и писали Ксении о постоянных изменах Омарова. По словам звезды, в этот период она пережила большой стресс. «Богами себя возомнили, считали нужным меня довести! Люди, не желая работать над своей жизнью, лезут в чужую», — гневно отреагировала Бородина.

Поговаривают, измены со стороны супруга телеведущей действительно были, это и стало причиной того, что недавно пара развелась. Сохранить дружеские отношения с Курбаном Ксении не удалось. В социальной сети девушка рассказала, что мужчина почти не помогает финансово в содержании Теоны.

Ранее сообщалось о том, что вскрылась очередная тайна о рождении дочери Киркорова. Подробности читайте в этой статье.