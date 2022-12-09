Ему можно все: вскрылась очередная тайна о рождении дочери Киркорова

Совсем недавно весь интернет облетели кадры с пышного празднования дня рождения дочери Киркорова. 1 декабря Алле-Виктории исполнилось 11 лет. Именно в этот день звезды отечественного шоу-бизнеса собрались в доме Филиппа, чтобы поздравить именинницу. Только в истории с рождением девочки есть одна несостыковка.

Дело в том, что в 2011 году поп-король эстрады объявил о рождении наследницы 26 ноября. Кроме того, в «Википедии» тоже значится эта дата. Так почему же уже много лет подряд Аллу-Викторию поздравляют 1 декабря? На этот вопрос Киркоров не дает ответа.

Кажется, звездный отец самовольно выбрал более красивое число для своей малышки.

Ранее сообщалось о том, что американцы потребовали запретить въезд в страну для артиста. Виной всему его политическая позиция, выражающаяся в поддержке России. Петиция против Киркорова собрала уже 370 голосов. Если дело продолжит развиваться стремительно, то у Филиппа могут возникнуть проблемы. Подробности читайте в этой статье.