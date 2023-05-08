Пережила две трагедии за несколько дней: Надежда Бабкина приняла неожиданное решение

На долю 73-летней певицы Надежды Бабкиной в последнее время пришлись несколько потрясений: ушли из жизни сразу двое друзей. После этих трагедий артистка приняла неожиданное решение.

Напомним, друг за другом умерли модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. После таких потерь Бабкиной потребовалось восстановить душевное равновесие, и она нашла способ.

Местом силы для певицы является Крым. Там артистка может спокойно отдохнуть и отвлечься.

Бабкина призналась: «Последние годы я выбираю Крым местом своего отдыха».

Там она будет проводить лето не первый год. По признанию артистки, еще в 2020 году отдых на полуострове советовали специалисты восстановительной терапии, работавшие с певицей после коронавируса.

Недавно стало известно, что майские праздники певица проведет в Подмосковье. Ее не будет в столице даже в День Победы.