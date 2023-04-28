Находящаяся на грани Надежда Бабкина решила уехать из Москвы

73-летняя певица Надежда Бабкина приняла решение уехать из Москвы. И этому есть объяснение.

Артистка призналась, что устала от работы и нуждается в перезагрузке. Она проведет за городом все майские праздники – Бабкиной не будет даже в День Победы.

Народная артистка России уедет не одна. Компанию ей составят родные и близкие люди. В планах певицы устроить посиделки, «подышать чистым подмосковным воздухом, «полюбоваться цветением» на участке.

«Майские праздники проведу за городом, на даче, с семьей. Решила отдохнуть и провести время в кругу родных и близких людей», - рассказала она в разговоре с Blitz.center.

Дом Бабкиной построен таким образом, что из кухни можно выйти на большую веранду, на которой летом собирается много людей.

«Так что без посиделок не обойдется», - заключила Бабкина.

Ранее ее сын Данила Заседателев рассказал о пластических операциях певицы.