Пережил инсульт и нанял прислугу: как живет Дмитрий Дибров после скандала с изменой и разводом

Телеведущий Дмитрий Дибров готовится к разводу с женой после ее измены с другом семьи. В то время, пока Полина Диброва, по слухам, переехала к любовнику, шоумен живет в доме с прислугой. Об этом пишет Kp.ru.

Известно, что в 2020 году Дмитрий Дибров перенес микроинсульт. На это повлияли в том числе и вредные привычки — экс-ведущий телеигры «Кто хочет стать миллионером?» много лет не мог бросить курить. Но, оказавшись на грани жизни и смерти, артист все переосмыслил и смог побороть себя.

«Тут же выбор какой: либо ты хочешь поставить детей на ноги, либо присматривайся к комбинату ритуальных услуг. Поэтому курить я бросил сразу же», — делился Дмитрий Дибров.

Также шоумен отказался от вредной пищи и алкоголя и стал внимательнее относиться к здоровью. В особняке на Рублевке, где Дмитрий Дибров жил с супругой и тремя детьми, он нанял прислугу, которая помогала по хозяйству. После развода помощники возьмут на себя все бытовые заботы и в загородном доме артиста, и на участке. Полина Диброва же, по информации источников, уже съехала от мужа к любовнику.

После расторжения брака модель и Роман Товстик переберутся в новый дом в Лапино, а Дмитрий Дибров остается жить в семейном особняке в поселке «Успенские Поляны» и продаст свою самую дорогую квартиру в Москве в Филипповском переулке.

Что касается заработков телеведущего, то его пенсия составляет около 40 тыс. рублей. Судя по всему, громкая история с разводом положительным образом скажется на его популярности — уже сейчас уровень интереса публики к нему зашкаливает. Кроме того, Дмитрий Дибров продолжает работать: он ведет авторский проект «Антропология» на Первом канале, частные мероприятия, а также музыкально-психологическое шоу «Сессия» на VK Видео. Коллеги шоумена уверены: теперь его ждет «перезагрузка» на телевидении. По мнению экспертов, сейчас он за год может зарабатывать в среднем 50 млн рублей.

Напомним, 65-летний Дмитрий Дибров готовится к разводу с молодой супругой Полиной из-за ее измены. Как оказалось, предполагаемый любовник 36-летней модели Роман Товстик является другом семьи, он женат, воспитывает шестерых детей. Звездная пара не комментировала слухи напрямую, однако 7 августа адвокаты подтвердили их развод.

