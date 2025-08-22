«Диму очень быстро заберут»: брошенного женой Диброва застали с близняшками

Телеведущего Дмитрия Диброва после объявления о разводе с женой Полиной застали с близняшками Катей и Волгой Король. Девушки снялись в стенах особняка звезды и рассказали, что мужчину после расставания очень быстро «заберут». Подробности сообщает Kp.ru.

Знаменитость проводит время в своем доме на Рублевке и приглашает гостей. Среди них оказались две блондинки-сестры. Катя и Волга снялись рядом с Дмитрием и рассказали, что у них есть творческие планы. Они уже записали вместе пару композиций.

«Дима – пример того, как интеллектуальный человек все свои эмоции и переживания сублимирует в творчество. Несмотря на жестокость ситуации, в которой оказался Дима, мы от него не услышали ни одного плохого слова в сторону его жены Полины. Дибров максимально корректен, тактичен и благороден», – признались девушки.

Катя и Волга отметили, что мужчина постоянно думает о своих детях, а старший сын даже бывает на их репетициях. Гостьи звездного дома также порассуждали о том, будет ли Дмитрий одинок после развода.

«Когда Полина придет в сознание, скорее всего, будет уже поздно. Диму очень быстро заберут. Уже забирают», – заявили сестры и намекнули на девушек, желающих быть рядом с шоуменом.

Ранее мы писали о том, что Полина Диброва прервала молчание о разводе и попросила не обижать Дмитрия.