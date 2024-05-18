«Перезапускаем группу Serebro»: продюсер Максим Фадеев сделал публичное заявление

Музыкальный продюсер Максим Фадеев сообщил о перезапуске группы Serebro. В своем Telegram-канале он опубликовал первое фото с новым составом коллектива и пообещал ответить на вопросы о солистках и проекте.

«Перезапускаем группу Serebro. Сегодня отвечу на вопросы про девочек и про проект в комментариях под этим постом», — написал Максим Фадеев.

Недавно продюсер уже намекал на возрождение музыкального проекта с новыми солистками. Как сообщал Telegram-канал «Звездач», Максим Фадеев поделился отрывком из видео, на кадрах которого две девушки исполняют хит Serebro «Я тебя не отдам».

Напомним, в начале марта 2024 года продюсер заявил, что намерен возродить группу Serebro в новом составе. Тогда в проект уже были выбраны две из трех солисток.

В прошлый состав группы Serebro входили Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина, которая покинула коллектив в 2009 году. В июле 2021 года Максим Фадеев продал права на музыку и образы группы Serebro.

Рассказывая о работе с экс-солистками Serebro, продюсер признавался, что изначально создавал трио для участия в музыкальном конкурсе «Евровидение», в котором коллектив занял третье место. По словам Максима Фадеева, с группой у него связаны не самые приятные воспоминания.

Также 16 апреля продюсер анонсировал перезапуск проекта Глюк'oZa. без Натальи Чистяковой-Ионовой. Максим Фадеев заявил, что голос Глюк'oZы не принадлежит певице, а сама она никогда сама не исполняла песни. Он отметил, что Глюк'oZa — это название группы, а не псевдоним артистки, и что проект был направлен на детскую аудиторию.

Ранее мы писали о том, что певица Полина Гагарина заявила, что отказала в сотрудничестве Максиму Фадееву.