«Не тот человек, с которым я бы хотела соприкасаться»: Полина Гагарина резко отказала Максиму Фадееву

Полина Гагарина заявила, что отказала в сотрудничестве продюсеру Максиму Фадееву. Певица призналась, что еще в юном возрасте чувствовала, что с ним работать не надо. Об этом она сообщила в интервью Надежде Стрелец.

37-летняя исполнительница рассказала, что ей нравится творчество Фадеева, но в свое время она не стала соглашаться на его предложение о сотрудничестве. После победы на «Фабрике звезд» Гагарина пошла другим путем.

«Мне в моем очень юном возрасте повезло в том плане, что я тогда доверилась своему чутью и не побоялась сказать „нет“ Фадееву», – поделилась Полина.

Знаменитость заявила, что ей нравились песни Линды и группы «Серебро», но образы девочек ей казались слишком откровенными. Она вспомнила, как общалась с певицей Леной Темниковой, которая, по словам Гагариной, «очень страдала».

Напомним, что в недавней беседе с подписчиками Фадеев назвал Гагарину «самой молодой и самой сложной», говоря о возможной совместной работе. Гагарина загадочно улыбнулась и прокомментировала его слова.

«Формулировки „абсолютно не мой человек“ и „не тот человек, с которым бы я хотела соприкасаться“ — она очень точная. Фадеев сам недавно написал про меня, что я сама сложная. Классное определение меня. Я сказала ему „нет“ твердо несколько раз, не надо мне туда», — объяснила певица.

Ранее мы писали о том, что Полина Гагарина впервые откровенно рассказала о разводе с фотографом Дмитрием Исхаковым.