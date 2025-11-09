«Переволновался»: поэт Александр Пушкин спас актера Сергея Матвеева на награждении у Путина

Казахстанский артист Государственного академического русского театра драмы Сергей Матвеев посетил Кремль, где вручались награды в честь Дня народного единства. На мероприятии, где был президент РФ Владимир Путин, он перенервничал и забыл часть заготовленной речи.

Несмотря на стрессовую ситуацию, Матвеев не растерялся и ловко вышел из положения. Сергей решил завершить свое выступление строчками из произведения Александра Сергеевича Пушкина «Пророк». Сергея удостоили ордена Дружбы за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом.

«Да, вы знаете, переволновался. Но Пушкин спас. Как всегда», — заявил Матвеев в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Ранее сообщалось, что Ирина Дубцова получила награду от президента России. Ей вручили медаль «За труды в культуре и искусстве».